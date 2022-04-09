Лондон, , 01:32 — REGNUM Исторический сериал «Корона» может обзавестись приквелом. Об этом пишет издание Deadline 8 апреля.

Кадр из сериала «Корона» Скриншот YouTube

В настоящее время стриминговый сервис Netflix уже ведёт переговоры о создании подобного проекта. Сообщается, что действия возможного приквела развернутся либо до Второй мировой войны, либо в Викторианскую эпоху.

Напомним, что оригинальный сериал «Корона» рассказывает о Елизавете II и её монархии. Всего в рамках проекта запланировано шесть сезонов, а выход пятого из них состоится в 2022 году.

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