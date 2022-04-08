Вашингтон, 8 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Белый дом не стал опровергать информацию о том, что пограничная служба США выдавала некоторым нелегальным мигрантам, прибывавшим из Мексики, бесплатные мобильные телефоны для осуществления слежки за ними, об этом 7 апреля сообщает New York Post.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

«Нам необходимо предпринять шаги, чтобы убедиться, что мы знаем, где находятся эти люди, и чтобы мы могли отслеживать их и иметь возможность связываться с ними», — заявила пресс-секретарь Джен Псаки на своем ежедневном брифинге.

Неясно, сколько телефонов распространяется или какие модели включены. Раздаваемые федеральными властями сотовые телефоны могут стать щекотливой политической проблемой. В 2012 году появилось вирусное видео, в ком женщина с низким доходом хвастается полученным ею бесплатным «Обамафоном».

Псаки заявила, что телефоны являются инструментом мониторинга, а не подарком для тех, кто подозревается в незаконном въезде в страну.