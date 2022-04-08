Москва, 8 апреля 2022, 14:15 — REGNUM Главе Еврокомиссии Урсуле Фон дер Ляйен необходимо получить более подробную информацию по оплате за российский газ, сообщил 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время рабочего визита в Швецию заявила, что расчёты за российский газ в рублях создадут риски для европейских компаний и станут обходом санкций, введённых в отношении России.
Читайте также: Еврокомиссия считает, что оплата газа в рублях будет обходом санкций