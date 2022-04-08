Москва, 8 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Главе Еврокомиссии Урсуле Фон дер Ляйен необходимо получить более подробную информацию по оплате за российский газ, сообщил 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы неоднократно объясняли, что, собственно, как… еврокомпании платили, компании-покупатели, так же будут платить. Но просто на другие свои счета, которые потом также на их счетах будут конвертироваться в рубли. Поэтому здесь, наверное, просто стоит госпоже Фон дер Ляйен получить более подробную информацию от компании, которая находится в контрактных взаимоотношениях с Газпромом, которые получили уже необходимые разъяснения», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время рабочего визита в Швецию заявила, что расчёты за российский газ в рублях создадут риски для европейских компаний и станут обходом санкций, введённых в отношении России.

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