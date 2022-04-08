Луга , Ленинградская область, , 14:19 — REGNUM В Ленинградской области 8 апреля, по предварительным данным, упал военный самолет. Судьба пилотов пока неизвестна.

По информации издания «Фонтанка», в Лужском районе Ленобласти у озера под Торковичами рухнул сверхзвуковой истребитель МиГ-31. В то же время очевидцы с места сообщали, что упал легкомоторный самолет. Также местные жители видели в воздухе купола парашютов.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа, на место предполагаемого падения выехали сотрудники округа, информации о том, что за летальный аппарат потерпел крушение, и сколько было на борту людей, пока нет.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.