Москва, , 18:25 — REGNUM В России, согласно нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», Корпорация «Туризм.РФ» подписала соглашения, которые позволят шести регионам (Туве, Астраханской, Вологодской, Мурманской и Нижегородской областям, а также — Пермскому краю) в 2−3 раза увеличить туристический поток. Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на слова вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко, эти территории с богатым культурным и историческим наследием располагают обширной географией и разнообразием направлений.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«Субъекты являются очень привлекательными туристическими регионами, которые в прошлом году приняли более 7 миллионов человек. Подписывая соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2−3 раза увеличить туристический поток. Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры.

Губернаторы находятся на передовой этой работы. Государство поддерживает и будет их поддерживать. Субсидирование льготных кредитов продолжится по всем проектам, которые входят в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, Правительство РФ разработало дополнительные меры поддержки.

Это отличное подспорье для того, чтобы бизнес сокращал срок окупаемости проектов. Все это, вместе с новой акцией «Мы вместе. Туризм», обеспечит дополнительное стимулирование спроса и гарантированную загрузку региональной инфраструктуры», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил о разработанных Правительством первоочередных мерах поддержки экономики, в том числе туристической отрасли.

Правительством принято решение установить нулевую ставку НДС на 5 лет для владельцев отелей, а также для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Кроме того, в ближайшее время стартует программа детского туристического кешбэка.

По словам генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, реализация подписанных соглашений позволит создать в регионах современную инфраструктуру для отдыха, новые рабочие места, улучшить среду для жизни.

О самочувствии турбизнеса в условиях антироссийских санкций и оказываемой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» корреспонденту ИА REGNUM сообщил управляющий партнер Cronwell Hotels&Resorts, генеральный директор Cronwell Management Алексей Мусакин:

«Поскольку мы уже натренированные за последние два года пандемией, то в принципе самочувствие нашего бизнеса — рабочее. Люди просто не строят больших планов со стороны операционной деятельности, но с другой стороны, те туристические и загородные объекты, которые работают на внутренний рынок, туристические города, куда традиционно едут путешествовать граждане России (Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сочи, Анапа) чувствуют себя неплохо. Люди будут ездить в эти отели.

Те отели, которые работали в крупных городах, специализировались, в основном, на корпоративных клиентах (командированных и большой доле иностранных гостей), им пока грустновато. Отелям, которые работают в Санкт-Петербурге и Москве — особенно, так как там доля иностранных гостей была не менее 50%. Их, конечно, полностью заместить невозможно.

В 2021 году суммарно, по официальной статистике, в Санкт-Петербурге было 10,5 миллионов посетителей, из которых 50% — иностранцы, которые по среднему чеку давали 60% выручки за счет того, что отели бронировали чуть дороже, и чуть больше за них платили. Сейчас, соответственно, у нас увеличилась доля туристов из России: планируется 6,5 миллионов туристов, но средний чек будет ниже. И естественно, при 10,5 миллионах туристов у нас загрузка была по году порядка 70%, то в этом году — как не старайся, выше 40% не будет.

При этом, когда мы говорили о большом количестве международных событий и поездках не только для отдыха, но и для дела, мы понимали, что по загрузке полусезон был не в пять раз меньше, чем сезон. Но российские туристы в основном, едут в определенные периоды: лето, каникулы и какие-то выходные. Корпоративных мероприятий стало существенно меньше. Поэтому здесь в любом случае, поддержка государства важна. Это и нулевой НДС и вопросы кэшбэка. Программа запущена — пошёл спрос на отдых городах. Поэтому, если какие-то меры будут продолжаться, не могу сказать, что всем будет прекрасно, но по крайней мере, мы это сможем пережить».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.

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