Лондон, , 14:11 — REGNUM Британская благотворительная международная компания War Child выпустила несколько классических альбомов на виниле в целях пожертвовать вырученные деньги детям Украины и Афганистана. Об этом 8 апреля сообщил портал NME.

Сборник благотворительной компании War Child Скриншот NME

В рамках проекта на физических носителях будут выпущены сборники 1 Love, Hope, Help! A Day In The Life и War Child Presents Heroes на собственном лейбле благотворительной компании War Childs Records. Они будут в представлены в нескольких изданиях: черном, желтом и красном виниле.

Все вырученные от продажи средства пойдут на поддержку детей, чьи жизни оказались под угрозой в таких регионах, как Украина и Афганистан.

На классических альбомах, выпущенных в период с 2002 по 2009 год, представлены такие исполнители, как Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Coldplay, Radiohead, Gorillaz, Manic Street Preachers, Beck, Oasis, Лилли Аллен, the Yeah Yeah Yeahs и другие.

