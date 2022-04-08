Москва, , 14:09 — REGNUM В России помогут гражданам, занятым на предприятиях во владении зарубежных фирм, с поиском новой работы. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Из-за давления недружественных стран некоторые зарубежные компании уходят с нашего рынка или планируют это сделать. Их сотрудники уже сейчас начинают искать новые источники дохода. Разумеется, государство должно помочь им в решении этого вопроса», — заявил Мишустин.

По его словам, в связи с этим правительство рассмотрит поправки в закон о занятости, которые направлены на повышение трудовой мобильности.

«Они дадут гражданам больше возможностей для трудоустройства по всей стране. Сейчас только официально зарегистрированный безработный при переезде на работу в другой город или регион может получить содействие служб занятости. В том числе им и членами их семей оплачивается дорога», — пояснил премьер-министр.

«Поправками в законодательство предусмотрено, что это будет доступно любому желающему, независимо от того, есть у него постоянная работа или нет», — подчеркнул он.