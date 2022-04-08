Москва, 8 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Продюсер Яна Рудковская высказалась о нападках в сторону компании Chanel, продающей одежду и предметы роскоши. Она опубликовала пост на эту тему в своём телеграм-канале.

Скриншот с YouTube Яна Рудковская

Рудковская отметила, что сама не будет «ничего резать и кромсать», так как с каждой покупкой у неё «связана определённая история». «Я дождусь определённого момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели. А, как известно, кто-кто, а мы точно умеем прощать», — написала продюсер.

Ранее бренд Chanel в своих магазинах заставил покупателей подписать бумаги о том, что они проживают в России и собираются носить их товары на территории РФ. После этого компанию обвинили в дискриминации — россиянки запустили флэшмоб, в котором портили сумки от Chanel.