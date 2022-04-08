В Твери возбудили дело из-за пропажи подростка из социального центра
Тверь, 8 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено следственными органами в связи с безвестным исчезновением 15-летнего мальчика в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.
Школьник 28 марта ушёл из детского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Твери, до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В настоящее время поиски подростка продолжаются.
«Отсутствие какой-либо информации у родственников и близкого круга общения о возможном месте нахождения несовершеннолетнего, а также длительный период безвестного отсутствия подростка дают основания полагать, что в отношении несовершеннолетнего могло быть совершено преступление», — уточнили в СК.
В рамках расследования дела проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего, выясняются обстоятельства ухода мальчика.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Новосибирске в розыск объявили мальчика 2004 года рождения, также ушедшего из реабилитационного центра.