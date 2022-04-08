Москва, 8 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Законопроект об административном надзоре за педофилами внесли в Госдуму депутаты во главе с Ниной Останиной (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект исключает возрастной ценз (старше 18 лет) для определения лица с расстройством сексуального предпочтения (педофилией) и предусматривает два вида ограничений административного надзора — временный и постоянный (бессрочный).

Авторы со ссылкой на ученых указали, что педофилией необходимо считать расстройство сексуального предпочтения у лица, достигшего 14 лет. Соответствующие поправки предусматривает внесенный законопроект.

Кроме того, депутаты предлагают ввести новый вид административного надзора — бессрочное ношение электронного браслета системы глобального позиционирования GPS или глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.