Москва, 8 апреля 2022, 14:05 — REGNUM Россия готова к проведению встречи консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), когда коллеги из США «дозреют до этого». Об этом 8 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Пока по согласию сторон сессия отложена. Будем готовы ее провести, как только до этого «дозреют» наши американские коллеги», — приводит его слова РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США продолжают в штатном режиме вести обмен данными по ДСНВ.
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