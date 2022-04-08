Москва, 8 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Россия готова к проведению встречи консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), когда коллеги из США «дозреют до этого». Об этом 8 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

«Пока по согласию сторон сессия отложена. Будем готовы ее провести, как только до этого «дозреют» наши американские коллеги», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США продолжают в штатном режиме вести обмен данными по ДСНВ.

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