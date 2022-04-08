Москва, 8 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России приняла решение признать нежелательной в России организацией Королевский институт международных отношений (Великобритания). Об этом 8 апреля заявили в Генпрокуратуре.

Genproc.gov.ru Эмблема прокуратуры РФ

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В ведомстве заявили, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Далее информация о решении поступит в Минюст РФ для включения организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

Данный институт является британским аналитическим центром в сфере международных отношений. Он выпускает несколько журналов.