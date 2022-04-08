Куала-Лумпур, , 14:04 — REGNUM Миграционное управление Малайзии отметило, что с момента открытия международных границ в страну въехали и выехали 5173 гражданина Индонезии, сообщает Antara.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Исходя из этого числа, 126 392 гражданина Малайзии прибыли в страну и 28 301 гражданин покинули страну. Еще 55 121 иностранный гражданин прибыл в Малайзию и 42 916 человек покинули страну.

Больше всего граждан, которые посетили Малайзию, были гражданами Сингапура, Таиланда, Индонезии, Индии и Великобритании.

Малайзия открыла границы для международных путешественников с 1 апреля 2022 года.