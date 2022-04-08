Брянск, 8 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Первый в 2022 году общегородской субботник пройдёт 9 апреля в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

Генеральная уборка ждёт парки, скверы, бесхозные территории вдоль гаражей, обочины. В целом, участники субботника приведут в порядок и облагородят несколько десятков мест во всех районах города.

«Совсем не обязательно мести улицы, стоит потратить час-два своего времени, убрать мусор, покрасить лавочку или подготовить клумбу рядом со своим домом, помыть витрину или отремонтировать крыльцо у своего магазина, и наш город заметно похорошеет после долгой зимы», — считает глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Второй субботник в Брянске запланирован на 16 апреля.