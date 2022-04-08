Ульяновск, , 14:03 — REGNUM В Ульяновской области количество выздоравливающих от ковида остаётся примерно на одном уровне, а число смертельных исходов растёт. Соответствующие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 8 апреля, в Ульяновской области умерли 4590 ковидных больных. Из них 7 апреля скончались два пациента с коронавирусом, 6 апреля — трое больных, 5 апреля умерли два ковид-пациента.

Вылечились от COVID-19 в регионе 191 546 человек, из них 7 апреля выздоровели 173 пациента. Отметим, что с 30 марта по 7 апреля в Ульяновской области ежедневно побеждают коронавирус от 165 до 185 человек.

Таким образом, в регионе смертность от ковида составляет 2,3%, доля вылечившихся — 96,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 199 139 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии проведено более 1,994 млн тестов на SARS-CoV-2.

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