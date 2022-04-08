Токио, , 14:03 — REGNUM Правительство Японии намерено снижать объёмы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Об этом 8 апреля в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Мы намерены в будущем полностью отказаться от импорта российского угля», — подчеркнул он.

Кисида добавил, что обеспечить альтернативу российским поставкам планируется уже в кратчайшие сроки, для того чтобы в итоге полностью избавиться от зависимости от России в энергетическом секторе.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский уголь составляет порядка 13−15% от общего объёма, используемого для производства электроэнергии в Японии. При этом министр промышленности Коити Хагиуда ранее заявил, что Токио намерен постепенно отказаться от импорта угля из России, «продвигая диверсификацию источников энергии, включая возобновляемые источники энергии и атомную энергетику».

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