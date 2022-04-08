Москва, 8 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Уровень доверия среди жителей России к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 06, %, до 81,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

В рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 43,1% (+11,8% за март). На втором месте Сергей Лавров — 22,8% (+4,3%), на третьем Сергей Шойгу — 21,1% (+2,3%).

За неделю уровень доверия к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину увеличился на 1,4%, до 64,5%, Владимиру Жириновскому — на 8%, до 49,1%, Геннадию Зюганову — на 2%, до 29,5%, Сергею Миронову — на 4,1%, до 31,2%.

Опросы проведены с января по апрель 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

ИА REGNUM сообщало ранее, президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан.

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