Москва, , 14:08 — REGNUM Некоторые дружественные страны проголосовали за вывод России из Совета по правам человека при ООН из-за «принуждения к русофобии». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 8 апреля журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, вопрос заключается не в том, чтобы понять и простить дружественные России страны, поддержавшие резолюцию о приостановке её членства. В Кремле понимают, что все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию, подвергаются давлению.

«Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления и, я бы сказал, принуждения к русофобии», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, дискредитирует ли решение об исключении России статус самого СПЧ, он заявил, что «никакой добавочной стоимости» орган не приобретает. Напротив, эта ситуация означает для него потери.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной сессии по Украине Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН. В поддержку такого решения высказались представители 93 стран, против — 24, воздержались — 58.

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