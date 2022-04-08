Красноярск, 8 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Красноярске полицейские выясняют обстоятельства ухода из дома трёхлетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

adibalea Ребёнок

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина, увидевшая на улице маленького мальчика без сопровождения взрослых. Ребёнок был в домашней лёгкой одежде. Чтобы он не замёрз, красноярка забрала его к себе на работу в частный детсад.

Установлено, что мальчик был дома с матерью. Женщина ушла в ванную, а ребёнок в это время самостоятельно покинул квартиру на первом этаже через окно.

Семья является благополучной. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят в отношении матери проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летнего подростка, который ушёл из дома в Бурятии 21 марта, нашли спустя неделю в Иркутске.

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