Москва, , 13:58 — REGNUM Около шести тысяч россиян стали участниками опроса* АНО «Россия – страна возможностей», посвященного карьере и саморазвитию. Респонденты рассказали, как относятся к дополнительному образованию, мечтают ли начать собственный бизнес и на что готовы пойти ради самореализации.

Россия - страна возможностей АНО «Россия — страна возможностей»

Среди тех, кто уже не является студентом, 18% иногда проходят дополнительное обучение, а каждый пятый делает это регулярно, не менее 1 раза в год. При этом большинство россиян (77%) хотели бы продолжать обучение, чтобы узнать новое, расширить кругозор, сменить деятельность и получить возможность карьерного роста. Среди респондентов в возрасте 25–34 лет хотели бы продолжить обучение 87%. Почти половина опрошенных студентов (43%) отметили, что больше всего в обучении им не хватает гарантий трудоустройства. Мешают обучению россиян чаще всего нехватка средств и времени.

«За последние два года интерес к конкурсам, олимпиадам и соревнованиям вырос. Причем наиболее активными участниками становятся жители регионов. Это стало возможным, в том числе благодаря внедрению онлайн-формата. По данным нашего опроса, в качестве формата обучающих занятий 40% респондентов предпочли бы возможность обучаться в гибридном формате (онлайн и офлайн), еще 38% выбирают онлайн-формат. Молодежь чаще предпочитает личное присутствие или гибридный формат, в то время как люди старше 55 лет, наоборот, чаще других выбирают именно онлайн-формат. Люди стремятся приобрести новый опыт, знания, и проекты платформы «Россия – страна возможностей» им в этом помогают. Показательно, что самыми востребованными оказались профессиональные конкурсы», — рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Из работающих респондентов только половина видит возможность профессионального и карьерного роста на текущем месте работы. При этом возможности профессионального развития в целом в России воспринимаются как более перспективные – 72% видят для себя такие возможности в нашей стране. Больше всего респондентов привлекает создание собственного бизнеса (54%), а меньше всего – некоммерческий сектор (16%). Однако 70% не отказались бы от включения в кадровый резерв госструктуры. В качестве возможных драйверов развития карьеры наиболее реалистичным респондентам кажется дополнительное образование, а также курсы по повышению квалификации.

Несмотря на занятость, у более чем половины респондентов (58%) достаточно свободного времени для себя. Его они тратят преимущественно на домашние дела, отдых и хобби. В любимом деле 61% опрошенных ждет поддержки от семьи и друзей, а 29% надеются на государство, имея в виду возможности прохождения бесплатных программ обучения и повышения квалификации.

Самореализация у россиян ассоциируется с возможностью проявить себя и с удовлетворением от своей деятельности. Наиболее популярное действие, на которое готовы респонденты ради самореализации, — освоение новых навыков (65%).

*Опрос проводился в январе–феврале 2022 года, в нем приняли участие 5 996 россиян в возрасте старше 14 лет, география опроса – вся Россия, исключая сельскую местность.