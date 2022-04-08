Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 571 человек, с выздоровлением выписаны 783 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 8 апреля.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (91), Таганроге (30), Шахтах (27), Волгодонске (25), Новошахтинске (19), Азове, Новочеркасске и Азовском районе (по 16), Батайске и Миллеровском районе (по 14), Белокалитвинском районе (13). 17,3% заразившихся — люди старше 66 лет, 12,6% — дети.

Жертвами коронавируса стали ещё четыре женщины в возрасте от 63 до 86 лет и четверо мужчин в возрасте от 64 до 85 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 367 202 заражения коронавирусом, выздоровели 351 757 пациентов. От COVID-19 скончались 10 795 человек.