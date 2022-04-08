Подгорица, 8 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Власти Черногории приняли пакет санкций в отношении России, сообщил 8 апреля вице-премьер страны Дритан Абазович.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Только что принят пакет ограничительных мер в отношении России. Спасибо всем министрам за сотрудничество», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций.

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