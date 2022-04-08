Вологда, , 13:56 — REGNUM В вузах Вологодской области откроют более трех тысяч бюджетных мест, сообщает региональное правительство.

«За изобретение ставлю пять, а по предмету — неуд!» Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Самое большое число бюджетных мест предлагает Череповецкий государственный университет — 1527 мест. Поступить можно по 135 направлениям: инженерным, педагогическим, цифровой экономике, режиссуре массовых шоу, туризму и социологии, современным гуманитарным и IT-направлениям.

Вологодский государственный университет (ВоГУ) в 2022 году открывает набор на 985 бюджетных мест по востребованным направлениям подготовки в сфере машиностроения, энергетики, строительства, экономики и управления, транспорта, экологии, образования, журналистики, юриспруденции, туризма, IТ-технологий, педагогики.

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имеет статус опорного аграрного вуза нашей страны. В 2022 году в вузе будут открыты для приема 738 бюджетных мест.

«В 2022 году вузы нашего региона будут вести прием на 3310 бюджетных мест. Наибольшее количество открыто по направлениям: информационные технологии, педагогическое образование, инженерные направления подготовки, строительство, ветеринария, агроинженерия, продукты питания. Уже сейчас выпускники школ могут познакомиться с направлениями обучения на информационных ресурсах вузов: сайтах и площадках в социальных сетях», — рассказал заместитель губернатора Антон Кольцов.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор СПбГУ разделил абитуриентов на сорта и назвал «материалом».