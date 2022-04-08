Более трех тысяч бюджетных мест откроют в вологодских вузах
Вологда, 8 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В вузах Вологодской области откроют более трех тысяч бюджетных мест, сообщает региональное правительство.
Самое большое число бюджетных мест предлагает Череповецкий государственный университет — 1527 мест. Поступить можно по 135 направлениям: инженерным, педагогическим, цифровой экономике, режиссуре массовых шоу, туризму и социологии, современным гуманитарным и IT-направлениям.
Вологодский государственный университет (ВоГУ) в 2022 году открывает набор на 985 бюджетных мест по востребованным направлениям подготовки в сфере машиностроения, энергетики, строительства, экономики и управления, транспорта, экологии, образования, журналистики, юриспруденции, туризма, IТ-технологий, педагогики.
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имеет статус опорного аграрного вуза нашей страны. В 2022 году в вузе будут открыты для приема 738 бюджетных мест.
Как сообщало ИА REGNUM, профессор СПбГУ разделил абитуриентов на сорта и назвал «материалом».