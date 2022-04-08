Тель-Авив, Израиль, 8 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн получил израильский паспорт. Об этом он сообщил 8 апреля в своём аккаунте Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER» Моргенштерн

Музыкант опубликовал фотографию нового паспорта, однако затем удалил пост. Ранее в Сети появилась информация о том, что рэпера видели в Тель-Авиве рядом со зданием организации, которая помогает евреям получить израильское гражданство.

Добавим, что 8 апреля 2022 года Моргенштерн выпустил новый трек под названием «Селяви». В песне артист сообщил о расставании со своей супругой Диларой Зинатуллиной.