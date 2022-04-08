Сеул, 8 апреля 2022, 13:54 — REGNUM Южнокорейская поп-группа BTS даст серию живых концертов в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей продюсерского агентства группы Big Hit Music.
По их словам, концерты под названием «BTS Permission To Dance On Stage — LA» состоятся в Лос-Анджелесе 8 и 9 апреля, а также 15 и 16 апреля.
Известно, что южнокорейские артисты выступят на стадионе Allegiant Stadium спустя месяц после первых живых концертов.
Ожидается, что BTS исполнят свои хиты, такие как «Butter», «Dynamite», «Permission to Dance» и «On».
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