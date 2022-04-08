Сеул, 8 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Южнокорейская поп-группа BTS даст серию живых концертов в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей продюсерского агентства группы Big Hit Music.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

По их словам, концерты под названием «BTS Permission To Dance On Stage — LA» состоятся в Лос-Анджелесе 8 и 9 апреля, а также 15 и 16 апреля.

Известно, что южнокорейские артисты выступят на стадионе Allegiant Stadium спустя месяц после первых живых концертов.

Ожидается, что BTS исполнят свои хиты, такие как «Butter», «Dynamite», «Permission to Dance» и «On».

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