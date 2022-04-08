* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:51 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили студентку на пункте Ислам-Кала на западе Афганистана за «путешествие без махрама». Об этом источник сообщил телеканалу Afghanistan International.

Избиение Pixabay.com

Девушка учится за границей и возвращалась к месту учебы после празднования Навруза. Сообщается, что когда студентка приехала в Ислам-Калу, на границе между Афганистаном и Ираном, она наткнулась на двух боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые арестовали её и жестоко избили.

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока ранее запретило женщинам путешествовать без сопровождения близкого родственника-мужчины (махрама).

С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в стране были введены строгие ограничения на основные права женщин. Правозащитники говорят, что рассматривают это как «гендерный апартеид» и призывают к немедленной отмене ограничений в отношении женщин.

Шахрзад Акбар, бывшая глава Независимой комиссии по правам человека Афганистана, заявила, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежедневно ищут предлоги для избиения мирных жителей.

«Избиение женщин, студентов, протестующих и журналистов свидетельствует об их неумении нормально общаться с людьми и их презрении к человеческому достоинству», — заявила она.

Акбар предупредила, что последствиями такого обращения с людьми будет усиление отчуждения и ненависти.