Омск, , 13:50 — REGNUM Компания «Планета центр» из Омской области, выпускающая полиэтиленовую упаковку для пищевых продуктов, готова увеличить производство своей продукции. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиэтилен Domapestovo.ru

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В настоящее время предприятие намерено вести расширение производства за счёт инвестиций в размере 500 млн рублей и в том числе за счет государственной поддержки.

При этом большая часть компонентов для выпуска продукции — российская, а то, что ранее поставлялось из Евросоюза, теперь заменили китайские и отечественные аналоги. Также на предприятии намерены делать в Омске комплектующие для импортных машин, используемых для производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что томская компания «Биолит», являющаяся резидентом томской особой экономической зоны, готова в кратчайшие сроки наладить производство биологически активных добавок (БАД) для замены ушедших с российского рынка западных брендов.