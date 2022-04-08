Белгород, 8 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. На 9 Мая в Белгороде приготовят и раздадут 3,75 т солдатской каши, анонсировали мероприятие 8 апреля в пресс-службе мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солдатская каша

Традиционное угощение на День Победы будут раздавать всем желающим в местах массовых гуляний. Власти планируют установить восемь полевых кухонь. Всего приготовят 15 тысяч порций, вес каждой — 250 граммов.

Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню Победы в администрации запланировали создать арт-инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом» из фотографий ветеранов.