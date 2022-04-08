Москва, 8 апреля 2022, 13:46 — REGNUM Западные страны инициировали рассмотрение на Генассамблее ООН вопроса о приостановке членства России в Совете по правам человека в связи с якобы допускаемыми ею нарушениями указанных прав.
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Генассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Представители РФ заявили, что расценивают такие шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН.
Валерий Фадеев подчеркнул, что «разрушать ООН в сегодняшней очень сложной мировой ситуации — это крайне недальновидно и опасно».
Валерий Фадеев отметил, что на работу правозащитных институтов в РФ приостановка членства России в СПЧ ООН никак не повлияет.
В рамках приостановки членства Россия лишится права голоса, но сможет присутствовать на заседаниях СПЧ ООН. Решение о приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году. Далее РФ сможет вновь претендовать на членство.
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