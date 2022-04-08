Москва, , 13:46 — REGNUM Западные страны инициировали рассмотрение на Генассамблее ООН вопроса о приостановке членства России в Совете по правам человека в связи с якобы допускаемыми ею нарушениями указанных прав.

Информационная война ИА REGNUM

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«Приостановка членства России в Совете по правам человека может привести к развалу ООН, это «крайне недальновидно и опасно» в сложившейся сложной мировой ситуации», — заявил журналистам глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев .

Генассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Представители РФ заявили, что расценивают такие шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН.

«У меня двойственная оценка. С одной стороны, Совет по правам человека ООН — не тот институт, который обладает реальными полномочиями, скорее, это консультативный орган, который дает какие-то рекомендации. Но, с другой стороны, это очень опасный шаг, подобного рода шаги могут привести попросту к разрушению Организации Объединенных Наций», — отметил Валерий Фадеев.

«В частности, потому что ни в коем случае нельзя нарушать собственный регламент, а насколько я понимаю, это сегодняшнее голосование идет вразрез с теми правилами, которые организация сама себе установила», — добавил он.

Валерий Фадеев подчеркнул, что «разрушать ООН в сегодняшней очень сложной мировой ситуации — это крайне недальновидно и опасно».

Валерий Фадеев отметил, что на работу правозащитных институтов в РФ приостановка членства России в СПЧ ООН никак не повлияет.

«Можно говорить, что Европейский суд по правам человека как-то в определенной степени был встроен в нашу правозащитную систему, а суд ООН в первую очередь выносит рекомендации, иногда, очень редко рассматривает конкретные дела, но опять-таки он не может принять обязывающего решение», — цитирует слова Валерия Фадеева ТАСС.

В рамках приостановки членства Россия лишится права голоса, но сможет присутствовать на заседаниях СПЧ ООН. Решение о приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году. Далее РФ сможет вновь претендовать на членство.

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