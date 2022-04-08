Красноярск, , 13:46 — REGNUM Власти Красноярского края не отказываются от строительства метрополитена в Красноярске.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам министра экономики края Анны Гарнец, вводимые Западом против России санкции не должны повлиять на планы по строительству красноярской подземки.

Гарнец отметила, что, несмотря на текущую ситуацию, для властей крайне важно запустить все намеченные глобальные стройки. Специалисты актуализировали планы и возможности с учётом нынешних условий. Соответствующие предложения направлены федеральным властям.

Министр подчеркнула, что некоторые сложности могут возникнуть с оборудованием, в частности с тоннелепроходческими комплексами Lovat. Но непреодолимой преградой это не станет. Всё необходимое можно найти в России, также есть варианты с поставщиками из восточных стран.

«И в текущих условиях мы сможем этот проект реализовать», — цитирует Анну Гарнец «Красноярский рабочий».

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