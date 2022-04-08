Луганск, , 13:45 — REGNUM Около 20 тыс. мирных жителей остаются на территории освобождённого от националистов города Рубежное в ЛНР. Об этом 8 апреля заявил советник главы республики Родион Мирошник.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, за город продолжаются бои. Из Рубежного проводится эвакуация жителей, однако около 20 тыс. человек по-прежнему остаются в населённом пункте.

До начала боевых действий в городе проживали свыше 55 тыс. человек.