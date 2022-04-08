Москва, 8 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки. Об этом сегодня, 8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вагоны с углем

По словам Пескова, переориентация будет происходить по мере отказа от угля стран Европы.

«Уголь, разумеется, по-прежнему является весьма востребованным товаром. Потоки угля по мере отказа от потребления в Европе будут перенаправляться», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, оснований для реального дефолта в России нет, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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