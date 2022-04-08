Москва, , 13:52 — REGNUM Планы Литвы о введении транспортной блокады Калининградской области не стал комментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальных решений по этому поводу пока нет, сообщил он 8 апреля журналистам.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что на тему появляется много разной информации, и ориентироваться следует на официальные данные. Также Песков призвал решать проблемы по мере их поступления.

«Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы ждут от ЕС решения, касающегося транзита грузов через литовскую территорию в Калининградскую область. В Вильнюсе рассчитывают на его запрет.

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