Вашингтон, 8 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. «Кинопоиск» опубликовал постер второго сезона сериала «Жизни матрёшки». Изображение доступно в телеграм-канале сервиса с 8 апреля.

Скриншот телеграм-канала «Кинопоиск» Постер второго сезона «Жизней мартёшки»

На постере изображена главная героиня шоу Надя Вулвоков (Наташа Лионн). «Все на сумасшедший поезд», — указано на картинке. Премьера второго сезона состоится 20 апреля 2022 года в стриминговом сервисе Netflix.

ИА REGNUM напоминает, что «Жизни матрёшки» рассказывает о разработчице видеоигр Наде, которая оказалась во временной петле — она постоянно умирает и возрождается на вечеринке в честь своего 36-летия. Действия второго сезона развернутся спустя четыре года после событий первого.