Пенза, , 15:00 — REGNUM В Пензенской области планируют закупить у белорусских партнеров порядка 200 троллейбусов, причем 100 из них уже в этом году. О соответствующих договоренностях сообщил 8 апреля губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области О. Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии А. Лукашенко Pnzreg.ru

«Будем ставить вопрос об организации у нас сервисного центра под закупку белорусской техники. Предварительно договорились с МАЗом о подготовке и поставке троллейбусов. В рамках нашей транспортной реформы мы планируем закупить порядка 200 единиц, причем 100 — уже в этом году. Минские коллеги готовы адаптировать свои троллейбусы под наши технические условия», — констатировал губернатор Пензенской области.

Также между регионом и соседней республикой обновлено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Белоруссия продолжит поставки сельхозтехники в Пензенскую область.

«По сельскому хозяйству планируем сотрудничать в области селекции и семеноводства. Нас очень интересует селекционное решение по семенам сахарной свеклы, а также свеклоуборочная техника. Есть разработки «Гомсельмаша», белорусская сторона нам готова предоставить опытные образцы свеклоуборочной техники, чтобы мы могли провести ее испытания в свекловодческих хозяйствах», — добавил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, с 29 марта по 1 апреля делегация Пензенской области находилась с деловым визитом в Белоруссии.

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