Сеул, 8 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Во многих регионах Южной Кореи объявили предупреждение о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Известно, что предупреждения были объявлены в Сеуле, уезде Ёндон провинции Канвондо, провинциях Чолладо и Кёнсандо.

Сообщается, что в провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто сухая погода сопровождается сильным ветром. В этой связи власти объявили предупреждение о возможности возникновения крупных лесных пожаров.

Между тем по прогнозам синоптиков, в выходные дни в столичном регионе ожидается небольшой дождь.

9 апреля утренняя температура воздуха в Сеуле составит +11°C, а в целом по стране — от +5 до +17°C.