Рабат, , 13:44 — REGNUM Министерства иностранных дел Марокко и Израиля договорились о правилах работы визового режима между двумя странами. Об этом 8 апреля сообщает Hespress со ссылкой на заявление посла Израиля в Марокко Давида Говрина.

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По его словам, две страны также договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от виз. Соглашение было подписано в рамках программы по нормализации отношений между двумя странами.

«Рад сообщить вам, что между государством Израиль и королевством Марокко было подписано соглашение об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Соглашение вступило в силу в конце прошлого месяца», — заявил Давид Говрин.