Оренбург, , 13:40 — REGNUM В Оренбурге на балконе жилого дома обнаружен боеприпас. На место ЧП выезжали взрывотехники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии по Оренбургской области.

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Специалистами группы разминирования ОМОН «Кобра» регионального управления Росгвардии установили, что взрывоопасный предмет не активирован. У миномётного боеприпаса отсутствовал взрыватель. Угрозы для окружающих снаряд не представляет.

Снаряд был обнаружен собственником недавно купленной квартиры. Владелец недвижимости занимался ремонтом.