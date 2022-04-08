Курган, , 13:40 — REGNUM В Курганской области за сутки на 8 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 27 человек, выписались по выздоровлению 327. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 98 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 8 апреля выявлено 102 185 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 507 человек, скончались 1380 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).

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