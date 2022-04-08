Курган, 8 апреля 2022, 13:40 — REGNUM В Курганской области за сутки на 8 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 27 человек, выписались по выздоровлению 327. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 98 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 8 апреля выявлено 102 185 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 507 человек, скончались 1380 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).
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