Курган, 8 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 8 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 27 человек, выписались по выздоровлении 327. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 98 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 8 апреля выявлено 102 185 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 507 человек, скончались 1380 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).