Томск, 8 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Томская компания «Биолит», являющаяся резидентом томской особой экономической зоны, готова в кратчайшие сроки наладить производство биологически активных добавок (БАД) для замены ушедших с российского рынка западных брендов. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com БАДы

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Компания использует для производства только российское сырье, которое заготавливается на территории Томской области, Алтайского края и Горного Алтая, а также намерена расширить свой ассортимент на более чем 50 новых продуктов.

Продукция из Томска поставляется в страны СНГ ив Монголию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что брянское предприятие по производству картона «Пролетарий» увеличило выпуск своей продукции на фоне антироссийских санкций.