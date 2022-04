Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Американский рэпер Джек Харлоу опубликовал новую композицию First Class. Премьера трека состоялась на зарубежных стримингах 8 апреля.

Джек Харлоу Скриншот YouTube

Представленная работа выполнена в R& B-звучании, вдохновлённом творчеством певицы Fergie (Ферги Дюамель), а её центральной темой стал путь к славе музыканта. Ожидается, что трек First Class появится на будущем альбоме Харлоу.

Ранее Джек Харлоу объявил дату выхода своего второго студийного альбома. Так, публикация пластинки Come Home the Kids Miss You состоится 6 мая 2022 года.

