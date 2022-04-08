Мариямполе, Литва, , 13:34 — REGNUM Вандалы осквернили памятник советским воинам, находящийся на мемориале, где захоронены солдаты, в литовском городе Мариямполе. Об этом 8 апреля сообщил департамент полиции при МВД Литвы.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Памятник советским воинам был залит зеленой краской и жидкостью тёмного цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция расследует обстоятельства происшествия. За осквернение захоронения может быть назначен штраф или лишение свободы на срок до трёх лет.

В Мариямполе на воинском кладбище захоронены 127 солдат и офицеров Красной армии, которые погибли в боях в июле — августе 1944 года. В том числе там похоронены шесть Героев Советского Союза.

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