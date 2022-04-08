Кострома, , 15:10 — REGNUM Исполняющая обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Костромской области Екатерина Василькова потребовала от руководителей социальных учреждений ответственнее относиться к закупкам продуктов и начислении премий сотрудникам. Об этом говорится в докладе о задачах на 2022 год, опубликованном на сайте областной администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Не воруй на работе, помни о законе!» Художник Г. Ковенчук

Всего в ведении департамента находятся 55 государственных учреждений, большая часть из них — центры для детей и взрослых с ограниченными возможностями, интернаты для пожилых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения.

По информации Васильковой, за 2021 год чиновники провели 20 проверок деятельности учреждений. Объём выявленных финансовых нарушений составил 29,5 млн рублей. Чаще всего руководители допускали недочёты в распределении расходов, установлении стимулирующих выплат работникам, списании продуктовых запасов, ведении бухгалтерской отчётности.

«Типичность выявленных нарушений и частота их встречаемости по многим видам нарушений высокая, особенно, при расходовании средств на заработную плату, установление компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждений (6,7 млн. руб., или 23% от суммы выявленных нарушений). При этом, в нынешних условиях, с ростом заработной платы по ряду категорий работников значимость правильности применения законодательства является определяющей при установлении заработной платы этим категориям. Однако, к сожалению, зачастую руководители учреждений не уделяют данному аспекту должного внимания», — отмечается в докладе.

Кроме этого, каждая из инспекций выявляла факты необоснованного списания продуктов со складов. В некоторых случаях работники интернатов закупали больше продуктов, чем предусматривает норматив, а также занижали порции.

«Указанные факты свидетельствуют о недостаточной значимости оценки риска и ответственности руководителями учреждений за нарушения законодательства и финансовой дисциплины, эффективной системы внутреннего финансового контроля в учреждениях… В 2022 году повышенное внимание руководителей учреждений должно быть направлено на обеспечение эффективности и правомерности использования выделенных средств, полученного имущества и оборудования, систематического анализа деятельности и расходования средств, организации системы контроля», — подытожила Василькова.

Всего за 2021 год учреждения устранили нарушений на 6,2 млн рублей. Остальная часть суммы будет возмещена в 2022 году.

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