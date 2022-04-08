Депсоцзащиты отчитал костромские учреждения за списание продуктов и премии
Кострома, 8 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Костромской области Екатерина Василькова потребовала от руководителей социальных учреждений ответственнее относиться к закупкам продуктов и начислении премий сотрудникам. Об этом говорится в докладе о задачах на 2022 год, опубликованном на сайте областной администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Всего в ведении департамента находятся 55 государственных учреждений, большая часть из них — центры для детей и взрослых с ограниченными возможностями, интернаты для пожилых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения.
По информации Васильковой, за 2021 год чиновники провели 20 проверок деятельности учреждений. Объём выявленных финансовых нарушений составил 29,5 млн рублей. Чаще всего руководители допускали недочёты в распределении расходов, установлении стимулирующих выплат работникам, списании продуктовых запасов, ведении бухгалтерской отчётности.
Кроме этого, каждая из инспекций выявляла факты необоснованного списания продуктов со складов. В некоторых случаях работники интернатов закупали больше продуктов, чем предусматривает норматив, а также занижали порции.
Всего за 2021 год учреждения устранили нарушений на 6,2 млн рублей. Остальная часть суммы будет возмещена в 2022 году.