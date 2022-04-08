Москва, 8 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратил внимание на то, что газета The New York Times накануне подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил журналистам, что несколько иностранных посольств и немецкий Фонд имени Аденауэра отреагировали на рассылаемые СПЧ свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирных жителей. Он рассчитывает, что правдивая информация о состоянии дел на Украине начнет появляться в западных СМИ.

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает поступающие сообщения о преступлениях ВСУ и нацбатальонов и рассылает обобщенные материалы с приложенными фото- и видеодоказательствами. Документы направляются в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, в посольства зарубежных стран, в ведущие зарубежные СМИ, в международные НКО и западным деятелям персонально.

«Я стал получать ответы. Не могу сказать, что их много, но я уже получил ответы от нескольких посольств. Сегодня получил ответ от Фонда Аденауэра. Это немецкий фонд, они утверждают, что не делают оценок, но принимают к сведению ту информацию, которую мы предоставили», — сказал Валерий Фадеев.

Также глава СПЧ обратил внимание на то, что газета The New York Times в среду подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.

«Этот факт имеет значение, таких фактов было немного», — сказал Валерий Фадеев.

Он предположил, что «таким образом в стене пропаганды и вранья какие-то возникают бреши».