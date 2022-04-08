Фадеев: Запад начал реагировать на данные СПЧ о преступлениях ВСУ
Москва, 8 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратил внимание на то, что газета The New York Times накануне подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил журналистам, что несколько иностранных посольств и немецкий Фонд имени Аденауэра отреагировали на рассылаемые СПЧ свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирных жителей. Он рассчитывает, что правдивая информация о состоянии дел на Украине начнет появляться в западных СМИ.
Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает поступающие сообщения о преступлениях ВСУ и нацбатальонов и рассылает обобщенные материалы с приложенными фото- и видеодоказательствами. Документы направляются в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, в посольства зарубежных стран, в ведущие зарубежные СМИ, в международные НКО и западным деятелям персонально.
Также глава СПЧ обратил внимание на то, что газета The New York Times в среду подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.
Он предположил, что «таким образом в стене пропаганды и вранья какие-то возникают бреши».